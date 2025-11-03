نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم.. انطلاق كأس العالم تحت 17 سنة وقمة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات العالمية، أبرزها انطلاق منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا بعدد كبير من المواجهات المرتقبة، إلى جانب مباراة الهلال السعودي أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى لقاءات قوية في الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

سندرلاند × إيفرتون – الساعة 10:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال أوفييدو × أوساسونا – الساعة 10:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساسولو × جنوى – الساعة 7:30 مساءً – قناة AD Sports 1 HD

لاتسيو × كالياري – الساعة 9:45 مساءً – قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

ناساف كارشي × الوحدة – الساعة 3:45 مساءً

الدحيل × شباب الأهلي دبي – الساعة 6:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 1

تراكتور سازي تبريز × الشرطة – الساعة 6:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 1

الغرافة × الهلال – الساعة 8:15 مساءً – قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا والقنوات الناقلة

جنوب إفريقيا × بوليفيا – الساعة 2:30 ظهرًا – beIN SPORTS XTRA 2

كوستاريكا × الإمارات – الساعة 2:30 ظهرًا – beIN Sports HD

السنغال × كرواتيا – الساعة 3:00 عصرًا – beIN SPORTS XTRA 3

اليابان × المغرب – الساعة 3:30 عصرًا – beIN SPORTS XTRA 1

الأرجنتين × بلجيكا – الساعة 4:45 مساءً – beIN SPORTS XTRA 2

كاليدونيا الجديدة × البرتغال – الساعة 5:15 مساءً – beIN SPORTS XTRA 3

تونس × فيجي – الساعة 5:45 مساءً – beIN SPORTS XTRA 1

قطر × إيطاليا – الساعة 5:45 مساءً – beIN Sports HD