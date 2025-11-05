نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يمتدح لاعبي ليفربول بعد الفوز على ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرجع أرني سلوت، مدرب ليفربول، الفضل في فوز فريقه 1-صفر على ضيفه ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، إلى الأجواء الحماسية في ملعب «أنفيلد»، مقرًّا أيضًا بجودة المنافس الكبيرة. وسجل ألكسيس ماك أليستر هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الشوط الثاني، ليلحق فريق المدرب سلوت أول هزيمة بمتصدر الدوري الإسباني هذا الموسم في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

وقال سلوت: «كان انتصارًا رائعًا، لأننا لعبنا ضد فريق مذهل، فريق في حالة رائعة، فريق لم يخسر سوى مرة واحدة فقط، وفاز في جميع مبارياته الأخرى».

وأضاف: «الفوز عليهم مع هذا الأداء الكبير يمنحنا شعورًا إيجابيًا للغاية. واجهنا (بعض) الأسابيع الصعبة. خضنا الكثير من المباريات خارج ملعبنا، وبالكاد نرتاح بين كل مباراة وأخرى».

وتابع: «من الرائع أن تلعب أمام هذه الجماهير، وأن تُقدم هذا الأداء أمام ريال مدريد الذي أخرج أفضل ما لدى اللاعبين والمشجعين. قدمنا أداءً رائعًا... كان من الممكن أن نخرج بنتيجة أفضل الليلة».

وأشاد المدرب الهولندي أيضًا بالانضباط الدفاعي لفريقه، الذي أوقف خطورة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وقال سلوت: «سجلوا 26 هدفًا في الدوري الإسباني. مبابي وفينيسيوس معًا لديهما 24 مساهمة تهديفية؛ لذا، إذا أردت الفوز في هذه المباراة عليك أن تتأكد من عدم تسجيل هذين اللاعبين للأهداف».

وخصّ سلوت بالذكر الظهير الأيمن كونور برادلي (22 عامًا) لأدائه المميز. وقال: «كان كونور رائعًا، فمواجهة فينيسيوس في مواقف واحد ضد واحد ليس أمرًا سهلًا دائمًا. لقد قدّم أداءً رائعًا».

وكان هذا الفوز الثاني تواليًا لليفربول بعد انتصاره 2-صفر على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، لينهي سلسلة سيئة من 4 هزائم متتالية في الدوري، و6 هزائم في 7 مباريات في جميع المسابقات.

وقال سلوت: «مررنا بسلسلة سيئة للغاية من حيث النتائج. لا يوجد أي عذر في العالم لخسارتنا هذا العدد من المباريات. لكننا خضنا الكثير من المباريات في فترة زمنية قصيرة. واجهنا الليلة منافسًا لعب يوم السبت أيضًا؛ لذا فقد حصلنا على يومين راحة. استفدنا من اللعب على أرضنا، لأنه من بين المباريات الثماني الأخيرة أعتقد أننا لعبنا 6 مباريات خارج أرضنا؛ لذلك يمكن أن يمنحك المشجعون القليل من الميزة الإضافية إذا كنت مجهدًا بعض الشيء».