نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفكر في بيع فينيسيوس وسط اهتمام إنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحافية أوروبية بأن إدارة ريال مدريد الإسباني تتجه نحو بيع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة مفاجئة تعكس تراجع الثقة بين اللاعب والنادي بعد سلسلة من التوترات داخل الفريق، وذلك وفقًا لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن القرار جاء عقب تصرف اللاعب الغاضب بعد استبداله في مباراة «الكلاسيكو» الأخيرة أمام برشلونة، حيث أبدى امتعاضه العلني من قرار المدرب تشابي ألونسو، في مشهد أثار استياء الطاقم الفني والإدارة على حدّ سواء.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، تعتبر أن سلوك فينيسيوس لا يتناسب مع معايير الانضباط داخل النادي، خصوصًا في ظل التوتر القائم بينه وبين المدرب الذي يسعى إلى فرض انضباط تكتيكي صارم منذ توليه المسؤولية.

وتشير المصادر إلى أن ريال مدريد مستعد للاستماع إلى العروض التي ستصل الصيف المقبل مقابل انتقال اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يُعد من أبرز الوجوه التي مثّلت الجيل الجديد للفريق منذ عام 2018.

ويأتي هذا التوجّه في وقت تشهد فيه أروقة النادي تبدلًا في مراكز النفوذ داخل غرفة الملابس، حيث بات الفرنسي كيليان مبابي محور المشروع الرياضي الجديد للنادي الملكي، مما جعل فينيسيوس يشعر حسب مقربين منه بأنه لم يعد «اللاعب الذي لا يُمس»، كما كان الحال في عهد المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.

وتضيف التقارير أن العلاقة بين الطرفين تدهورت تدريجيًا منذ بداية الموسم، إذ يرى الجهاز الفني أن اللاعب يفتقر إلى الانضباط التكتيكي، بينما يشعر فينيسيوس أن المدرب قلّص من حريته الإبداعية في الملعب.

وفي حال تأكدت نية ريال مدريد ببيعه، فسيكون رحيل فينيسيوس الذي لعب دورًا بارزًا في تتويج النادي بدوري أبطال أوروبا عام 2022 أحد أبرز التحولات في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، خصوصًا في ظل اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بضمّه.