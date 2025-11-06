نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبوظبي الرياضية لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2025-2026 وأهم القنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية مساء اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 إلى استاد آل نهيان في أبوظبي لمتابعة المواجهة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025-2026، في لقاء يجمع بين بطل كأس مصر ووصيف الدوري المصري في نسخة استثنائية تقام بالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم



تتصدر قناة أبوظبي الرياضية 1 HD قائمة القنوات الناقلة للمباراة، حيث تبث اللقاء بجودة عالية مع تعليق المعلق عيسى الحربين، كما تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 HD المباراة بتعليق عصام عبده لعشاق الكرة في مصر.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1: 11411، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 30000، الجودة HD.

تردد قناة أون تايم سبورتس 1: 11861، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، الجودة HD.

موعد انطلاق المباراة



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية والإمارات.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز



يدخل الزمالك اللقاء بقيادة المدرب أحمد عبد الرؤوف بعد فوزه الأخير في الدوري على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، ساعيًا لمواصلة الانتصارات وتحقيق لقب جديد.

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بن تايج

خط الوسط: أحمد ربيع، عبدالله السعيد، ناصر ماهر

الهجوم: شيكو بانزا، سيف الدين الجزيري

بيراميدز يسعى للثأر والنهائي



في المقابل، يدخل بيراميدز اللقاء منتشيًا بتتويجه الأخير بلقب السوبر الإفريقي، متسلحًا بخبرة لاعبيه لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز أمام الزمالك



يخوض بيراميدز اللقاء بغيابات مؤثرة في صفوفه، إذ يفتقد أربعة لاعبين من القوام الأساسي للفريق، أبرزهم رمضان صبحي ومصطفى فتحي، بالإضافة إلى يوسف أوباما وأسامة جلال، ما دفع المدير الفني يورتشيتش لتجهيز البدلاء مبكرًا لتعويض الغيابات.

خطة تغطية قناة أون تايم سبورت لمباراة الزمالك وبيراميدز



تبدأ قناة أون تايم سبورت 1 تغطيتها الخاصة للمباراة في السادسة والنصف مساء، من خلال استوديو تحليلي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، ويشارك فيه الكباتن حازم إمام وعماد متعب، على أن يتولى عصام عبده مهمة التعليق، وأحمد المسيري كمراسل من أرض الملعب.