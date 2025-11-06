نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر المصري| سيراميكا يرفض تقدم الأهلي في شوط المباراة الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين فريق الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، وذلك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

أحداث شوط المباراة الأول

فرض فريق الأهلي السيطرة والاستحواذ والفاعلية الهجومية على معظم أحداث شوط المباراة الأول، وكاد اللاعب محمود حسن تريزيجية أن يسجل الهدف الأول لصالح فريق الأهلي مع الدقيقة 11، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد بسام.

افتتح اللاعب محمود حسن تريزيجية أهداف المباراة، حين تمكن من إحراز الهدف الأول لفريق الأهلي، وذلك مع الدقيقة 19، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب أحمد مصطفى زيزو، سجلها برأسه اللاعب محمود حسن تريزيجية.

تراجع مستوى الأهلي بعد إحراز هدف التقدم، ليعود فريق سيراميكا إلى المناطق الهجومية لفريق الأهلي، وتشكيل خطورة على مرمى الشناوي.

تمكن اللاعب مروان عثمان من تسجيل هدف التعادل لفريق سيراميكا كليوباترا مع الدقيقة 41 من أحداث شوط المباراة الأول، بعد تمريرة في عمق دفاعات الأهلي وضعها اللاعب مروان عثمان من فوق الحارس محمد الشناوي.

انطلقت أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، والتي تذاع عبر قناة أون سبورت 2، كذلك قناة أبوظبي الرياضية.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

يذكر أن الفائز من مباراة فريق الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا سيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، وذلك في المباراة النهائية لكأس السوبر المصري، والتي ستقام في التاسع من شهر نوفمبر الجاري.

