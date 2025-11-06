نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × بيراميدز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس السوبر المصري 2025 في المقال التالي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × بيراميدز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس السوبر المصري 2025.. تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية مساء الخميس إلى ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره بيراميدز في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري 2025.

تأتي هذه المباراة المنتظرة ضمن فعاليات البطولة المقامة في مدينتي أبوظبي والعين خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة أربعة أندية هي: الأهلي – الزمالك – بيراميدز – سيراميكا كليوباترا.

وتكتسب المواجهة طابعًا خاصًا هذه المرة، خاصة أن الفائز منها سيواجه المنتصر من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نهائي البطولة، المقرر إقامته يوم الأحد 9 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد.

استعدادات الزمالك لموقعة بيراميدز

يدخل الزمالك اللقاء بطموح كبير من أجل تعويض خسارته السابقة في نهائي نسخة 2024 أمام غريمه التقليدي الأهلي، عندما خسر بركلات الترجيح.

ويعتمد الفريق على مديره الفني المؤقت أحمد عبدالرؤوف، إلى جانب نجمه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، في محاولة لاستعادة نغمة البطولات وكتابة بداية جديدة للفارس الأبيض في الموسم الكروي الحالي.

ويراهن الزمالك على تاريخه الكبير في البطولات المحلية، وعلى الدعم الجماهيري الكبير المنتظر في مدرجات استاد آل نهيان بالإمارات.

بيراميدز يسعى لتأكيد تفوقه

في المقابل، يخوض بيراميدز المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الجيدة خلال الأسابيع الأخيرة، ويطمح في تحقيق انتصار تاريخي يقربه من التتويج بأول لقب سوبر مصري في تاريخه.

ويملك الفريق كوكبة من النجوم المميزين القادرين على حسم اللقاء في أي لحظة، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات بين فريقين يملكان دوافع قوية للفوز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2025

تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويسبقها في نفس اليوم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

يمكن لعشاق الكرة المصرية والعربية متابعة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر عبر عدد من القنوات المجانية المفتوحة، وهي:

قناة أون سبورت المصرية (تردد 11862 – أفقي – 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6).

قناة دبي الرياضية الإماراتية (تردد 12418 – أفقي – 30000 – تصحيح 3/4).

قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية (تردد 11411 – أفقي – 30000 – تصحيح 3/4).

وسيتولى عيسى الحربين التعليق على المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، فيما يُعلّق عصام عبده عبر شاشة أون سبورت.

جدول مباريات كأس السوبر المصري 2025

المباراة الموعد الملعب الأهلي × سيراميكا كليوباترا الخميس 6 نوفمبر – 5:00 مساءً هزاع بن زايد الزمالك × بيراميدز الخميس 6 نوفمبر – 7:30 مساءً آل نهيان مباراة تحديد المركز الثالث الأحد 9 نوفمبر – 3:45 عصرًا آل نهيان نهائي كأس السوبر المصري 2025 الأحد 9 نوفمبر – 7:30 مساءً محمد بن زايد

معلقو القمة المنتظرة

تشهد القمة المصرية تغطية إعلامية موسعة، حيث يعلق عيسى الحربين على المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، بينما يتولى عصام عبده مهمة الوصف الصوتي عبر قناة أون سبورت، في أجواء يتوقع أن تكون حماسية وسط حضور جماهيري كبير من الجاليتين المصرية والعربية في الإمارات.