نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ محدود وصدام متجدد.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في الرباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار إلى ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ورغم القيمة التاريخية الكبيرة للناديين، فإن سجلهما المشترك في البطولات القارية يكاد يكون محدودا للغاية.

ويعود تاريخ المواجهة الوحيدة بين الأهلي والجيش الملكي إلى الرابع والعشرين من فبراير عام 2006، عندما اصطدم الفريقان في كأس السوبر الإفريقي على استاد القاهرة الدولي. وجاء اللقاء في ظل تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا حينها، بينما حضر الجيش الملكي بصفته بطلا لكأس الكونفيدرالية. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي رغم المحاولات الهجومية المتبادلة، قبل أن يتمكن الأهلي من حسم اللقب عبر ركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ومنذ ذلك التاريخ، لم يجمع الفريقين أي لقاء آخر في أي بطولة قارية، سواء في دوري.الأبطال أو الكونفيدرالية، حيث لم تضعهما القرعة في مسار واحد طوال السنوات التالية. وهو ما يجعل مواجهة اليوم ثاني لقاء رسمي فقط بين الأهلي والجيش الملكي في التاريخ، وزيادة في أهمية المباراة بالنسبة للفريق المغربي الذي يسعى لرد اعتباره على أرضه وبين جماهيره، بينما يدخل الأهلي اللقاء بطموح تثبيت تفوقه التاريخي وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

وفي ضوء هذا التاريخ المحدود، تكتسب مواجهة اليوم أهمية مضاعفة، إذ يسعى كل فريق لكتابة فصل جديد في سجل مواجهاتهما، وسط رغبة الأهلي في مواصلة طريقه بثبات في البطولة، وطموح الجيش الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة كبيرة تعيد التوازن في هذه الخصومة الكروية الناشئة.