نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، حفل افتتاح النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وسط حضور رسمي ورياضي كبير.

وجاء حفل الافتتاح في أجواء احتفالية مميزة عكست روح الوحدة والتنوع الثقافي بين الدول المشاركة، متضمنًا عروضًا فنية ورياضية جسدت قيم السلام والتآخي التي ترفعها الدورة تحت شعار «أمة واحدة».

وحضر الحفل إلى جانب وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتورة آية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية، ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (الأنوكا)، وعدد من رؤساء اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية العربية والإسلامية، ومسؤولي المنظمات الرياضية الدولية.