موعد مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية مباراة تشيلسي وولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وولفرهامبتون يوم السبت 8 نوفمبر 2025 على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD بنقل أحداث مباراة تشيلسي وولفرهامبتون.

فاز تشيلسي على توتنهام بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بينما خسر ولفرهامبتون من فولهام بثلاثية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 17 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل ولفرهامبتون المركز العشرين والأخير برصيد نقطتين.

موقف تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

احتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 69 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين احتل ولفرهامبتون المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 42 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 20 مباراة.