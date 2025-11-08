بحث تطوير رياضة الجولف بين سلطنة عمان وكازاخستان

بحث فايز محمد رياض نائب رئيس الاتحاد العُماني للجولف عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الاتحادين العُماني والكازاخستاني للجولف، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع دفـران عليـدجانـوفيتش إبراغيـموف، رئيس الاتحاد الكازاخستاني للجولف، خلال زيارته إلى سلطنة عُمان.

كما بحث الجانبان تطوير لعبة الجولف، وإدخال اللعبة في المدارس، ومشاركات المنتخبات الوطنية، واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية بين الاتحادين العُماني والكازاخستاني في اللعبة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر والأفكار حول سُبل النهوض باللعبة في البلدين، وناقشا مبادراتٍ مشتركةً تهدف إلى تعزيز تطوير اللاعبين وزيادة الحضور الدولي في رياضة الجولف، وأعرب الاتحاد العُماني للجولف عن تقديره لزيارة إبراغيـموف، رئيس الاتحاد الكازاخستاني، مؤكدًا تطلعه إلى بناء علاقة قوية ومستدامة مع الاتحاد الكازاخستاني للجولف بما يخدم تطور اللعبة في كلا البلدين.

حضر الاجتماع من جانب الاتحاد العُماني للجولف، أحمد بن فيصل الجهضمي الأمين العام بالاتحاد العُماني للجولف، وعضو مجلس الإدارة نايكل سمبات.