الشوط الأول.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الاتحاد والأهلي في دوري روشن

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونظيره أهلي جدة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونظيره أهلي جدة برتم هادئ نسبيا وحاول الفريقان تسجيل الهدف الأول لكنهم لم ينجحوا في ذلك حيث تألق الدفاع والحارسان في التصدي لجميع المحاولات وارتطمت كرة فرانك كيسي بالعارضة في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول 0/0.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.