ريال مدريد يتعثر أمام فايكانو في الليغا

ريال مدريد يتعثر أمام فايكانو في الليغاتوقّفت سلسلة انتصارات ريال مدريد المتصدر في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه رايو فايكانو سلبا الأحد في الجولة الـ12 من الليغا.

وكان ريال مدريد عاد من ليفربول بخسارة أمام الفريق الإنجليزي 0-1 ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ثم سقط في فخ التعادل لأول مرة بعد 4 انتصارات في الدوري من بينها على برشلونة بالذات أبعدته عن الفريق الكاتالوني بفارق ست نقاط، قبل مواجهة الأخير مع مضيفه سلتا فيغو لاحقا.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن فياريال الثاني الفائز على إسبانيول السبت، في حين جمع فايكانو نقطته الـ15 في المركز الـ12 موقتا.

وضمن مباريات الجولة، حقق أتلتيكو بيلباو الفوز على ريال أوفيدو بهدف نظيف.

ويعد هذا الفوز الأول لأتلتيكو بلباو بعد ثلاث خسائر في مختلف المسابقات، وتحقق الفوز بفضل الهدف الذي سجله المهاجم الدولي نيكو وليامز في الدقيقة 25.

ورفع أتلتيكو بلباو رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، في حين استمر ريال أوفيدو في المركز العشرين "الأخير" برصيد 8 نقاط.