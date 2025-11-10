جامعة 21 سبتمبر تكرم الفائزين بالأنشطة الرياضية

جامعة 21 سبتمبر تكرم الفائزين بالأنشطة الرياضيةأقامت جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية اليوم بصنعاء، فعالية تكريم الفائزين في البطولات والمسابقات الرياضية والثقافية، ونهائي بطولة كرة القدم للعام الدراسي 1447هـ الموافق 2025م.

وشهدت الفعالية نهائي كرة القدم التي جمعت فريقي كلية الصيدلة (السريرية) وكلية الطب، وانتهت بفوز الأول في المباراة وكأس البطولة كما فاز فريق كلية الطب بكأس المركز الثاني.

وخلال الفعالية أوضح رئيس الجامعة الدكتور مجاهد معصار أن البطولة التي تنظمها الجامعة للعام السابع على التوالي، يأتي ضمن اهتمام الجامعة بالانشطة الرياضية والثقافية باعتبار الانشطة الرياضية في الجامعات والمدارس، تعتبر من الروافد الرئيسية للاندية الرياضية ومن ثم للمنتخبات الرياضية، مشيرا الى الشراكة الحقيقية بين الجامعة ونادي وحدة صنعاء ممثلا برئيس النادي امين جمعان الراعي للجامعة في كل انشطتها ومنها حفل التخرج الذي سيقام الخميس القادم.

وقال معصار إن الجامعات والمدارس الى رعاية واهتمام لاحياء انشطتها الرياضية والبحث عن المواهب وتأهيلها وتقديمها للاندية الرياضية ومن ثم الى المنتخبات الرياضية، وأن هذا الجانب يحتاج تعاون كمنظومة رياضية متكاملة سواء من الدولة او الجهات الرياضية الرسمية او الجامعات والمدارس وغيرها من الجهات ذات العلاقة، مباركا لفريق الصيدلة السريرية فوزه بلقب بطولة الجامعة لكرة القدم كما يبارك لكل طلاب الجامعة باعتبار الفوز لجميع طلاب الجامعة.

من جهته بارك أمين عام كلية الصيدلة بجامعة 21 سبتمبر الدكتور عبدالله معصار فوز فريق الكلية بالفوز بلقب البطولة، كما بارك لفريق كلية الطب الفوز بلقب المركز الثاني، مؤكدا أن الكلية ستواصل اهتمامها في تشجيع فرق الكلية المشاركة في مختلف المسابقات الرياضية والثقافية التي تقيمها الجامعة.

وفي ختام الفعالية قام رئيس الجامعة ومعه رئيس نادي وحدة صنعاء بتكريم الفائزين بالمراكز الاولى على مستوى كل الانشطة والمسابقات الرياضية والثقاقية.