نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الأفارقة.. أين يذهب الفائز من مواجهة نيجيريا والجابون في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب نيجيريا مساء اليوم الأحد أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار المباراة النهائية من الملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي من بطولة كأس العالم.

ويرد «دوت الخليج الرياضي» الرياضي عن السؤال الحائر في أذهان جماهير كرة القدم حول موضوع الملحق الأفريقي والعالمي، من خلال السطور التالية.

تأهل 4 منتخبات أفريقية كأفضل الحاصلين على المركز الثاني، من دور المجموعات إلى الملحق الأفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي، وهم: نيجيريا، الجابون، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية.

تقابل المنتخب النيجيري أمام الجابون في الدور نصف النهائي من الملحق الأفريقي وحقق الفوز برباعية مقابل هدف، بينما فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره الكاميروني بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة نيجيريا أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، إلى الملحق النهائي العالمي، والذي يضم 6 منتخبات من قارة آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وقارة أوقيانوسيا ومنتخبان من قارة أمريكا الشمالية.

يذكر أن مباراة الليلة بين منتخب نيجيريا أمام الكونغو الديمقراطية ستنطلق في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط المغربية.