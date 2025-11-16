يوسف بلعمري يرفض تجديد عقده مع الرجاء المغربي

الرياض - كتبت رنا صلاح - رفض يوسف بلعمري، لاعب الرجاء المغربي، تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، رغم المحاولات المستمرة من الإدارة للإبقاء عليه، وذلك بحسب ما أفاد به موقع “برلمان سبور” المغربي.

ويستمر عقد بلعمري مع الرجاء حتى نهاية الموسم الجاري في يونيو 2026، وأبلغ وكيله مسؤولي النادي بقرار اللاعب النهائي بعدم التجديد، لينتهي بذلك فصل طويل من المفاوضات التي لم تُفضِ إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، رغم العرض المالي الأخير الذي قدّمته الإدارة ويتضمن منحة توقيع قدرها 400 مليون سنتيم وراتبًا شهريًا يبلغ 30 ألف درهم.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب يتجه نحو إبرام عقد مبدئي مع نادٍ لم يكشف وكيله عن هويته، مكتفيًا بالتأكيد على وجود عروض من أندية سعودية وأخرى مصرية، إلى جانب عرض قدمه هشام آيت منا رئيس نادي الوداد، الساعي لضم اللاعب هو الآخر، وسط ربط بلعمري باقتراب انتقاله إلى الأهلي في يناير المقبل.

ويبلغ بلعمري 27 عامًا، وشارك هذا الموسم في سبع مباريات مع الرجاء في الدوري المغربي.

وتتجه الأنظار إلى خطوته المقبلة في سوق الانتقالات.