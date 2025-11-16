الرياض - كتبت رنا صلاح - نفى النجم السويدي الشاب روني باردجي، لاعب برشلونة، ما تردد بشأن رحيله المحتمل عن النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار داخل الفريق الكتالوني خلال المرحلة الحالية.

روني باردجي ينفي رحيله عن برشلونة في انتقالات يناير

وانضم باردجي إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من نادي كوبنهاجن، وسط توقعات بمستقبل واعد للاعب صاحب الـ20 عامًا، الذي يحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب هانسي فليك.

وقال باردجي في تصريحات لصحيفة “Fotbolskanalen” إن مسألة رحيله لا تتجاوز كونها أخبارًا إعلامية، مشددًا على سعادته داخل برشلونة، ومشيرًا إلى أنه يستمتع بفترته الحالية داخل النادي، إضافة إلى العلاقة الجيدة التي تجمعه بالمدرب فليك، الذي وصفه بالرائع، مؤكدًا أن ثقة المدرب والنادي تمنحه الكثير.

وأضاف اللاعب الشاب أنه يشعر بتحسن مستمر ويتعلم يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أنه صبور ويعتبر وجوده مع الفريق لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر فقط بداية لمسار طويل، مع تأكيده أنه لعب عددًا جيدًا من الدقائق خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن باردجي شارك هذا الموسم في تسع مباريات بإجمالي 195 دقيقة، لم يسجل خلالها أي هدف، بينما صنع هدفًا وحيدًا في دوري أبطال أوروبا.

ويؤكد اللاعب استمراره مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.