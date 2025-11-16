نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب نيجيريا مع نظيره الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مولاي الحسن ضمن منافسات نهائي الملحق من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

توقيت متابعة مباراة نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية

وتنطلق صافرة بداية مباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

كيف وصل نيجيريا للنهائي؟

وحقق المنتخب النيجيري فوزا كبيرا على نظيره الجابون بأربعة أهداف مقابل واحد سجلهم كل من فيكتور اوسيمين هدفين واكور ادامز وسيدرا ادجوكيه.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية

تردد قناة mbc action

القمر:نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.