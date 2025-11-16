نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء مهلة الزمالك للرد على شكوى زيزو بشأن مستحقات قيمتها 83 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن أزمة المستحقات بين نادي الزمالك ولاعبه السابق أحمد سيد “زيزو” تصل إلى مرحلة حاسمة غدًا، مع انتهاء المهلة التي منحها اتحاد الكرة للنادي الأبيض من أجل تقديم مستنداته إلى لجنة شؤون اللاعبين، للرد رسميًا على الشكوى المقدمة من اللاعب ضد النادي.

وكان زيزو قد تقدّم بشكوى رسمية يطالب فيها بالحصول على مستحقات مالية متأخرة تُقدّر بـ83 مليون جنيه، وهو ما أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تداول أرقام كبيرة لم يحصل عليها اللاعب، حسب ما تؤكده مصادر داخل القلعة البيضاء.

وفي المقابل، يعمل الزمالك خلال الساعات الأخيرة على تجهيز ملف كامل يتضمن المستندات والأوراق التي يستند إليها في الرد، والتي تشمل عقودًا وإيصالات تؤكد حصول اللاعب على جزء كبير من مستحقاته قبل رحيله، بالإضافة إلى مستندات أخرى يرى النادي أنها تُضعف من موقف اللاعب في الشكوى.

ومن المقرر أن تقوم لجنة شؤون اللاعبين بدراسة المستندات فور انتهاء المهلة، تمهيدًا لإصدار قرارها خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه القضية، خاصة أنها تُعد من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام الكروي في مصر خلال الفترة الحالية.