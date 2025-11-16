نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الرياضة تشيد بالثورة الانشائية بمركز التنمية الشبابية بزايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشادت وزارة الشباب والرياضة بالاستقرار الذي يشهده مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد منذ تعيين مجلس الادارة الجديد برئاسة بلال نظير في سبتمبر الماضي و قد وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ اليوم الأول للمجلس بسرعة العمل لتطوير منشآت المركز وفي مقدماتها تجهيز حمام السباحة بعد إعادة تطويره وافتتاحه بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

و بدأ مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بزايد برئاسة بلال نظير في احلال وتجديد المبني الاجتماعي وحديقة المركز الاجتماعية بالاضافة إلى استغلال الاماكن غير المستغلة بالمركز لزيادة الخدمات بالمركز وتعظيم الموارد المالية وسوف يتم افتتاح منطقة الكروس فيت الشهر المقبل بالاضافة إلى توفير منفذ لبيع السلع الغذائية وكافتيريات لخدمة اعضاء المركز

من جانبه وجه بلال نظير رئيس المركز الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة علي دعمه الدائم لجميع مراكز الشباب بشكل عام وزايد بشكل خاص و ان هناك تنسيق وتواصل يتم علي مدار الساعة مع الجهة الادارية بالجيزة بقيادة دكتور محمود الصبروط و الدكتور وسام فاروق مدير عام الادارة المركزية لمراكز الشباب لسرعة انجاز العمل خلال وقت قصير

