نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل ودية كاب فيردي.. شوبير يطالب بدعم حسام حسن واستقرار المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دافع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، ضد الدعوات المتصاعدة للمطالبة برحيله، واصفًا هذه المطالبات بأنها “غير منطقية”.

وفي تصريحات إذاعية صباح الأحد، شدد شوبير على أن التأهل لكأس العالم يمنح حسام حسن الحق في الاستمرار مع الفراعنة، مطالبًا الجماهير بدعم الجهاز الفني واللاعبين، والحفاظ على استقرار المنتخب قبل أي استحقاقات مستقبلية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كاب فيردي غدًا على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في دورة الإمارات الودية الدولية، بعد أن خسر الفراعنة أمام أوزبكستان 2-0 في نصف النهائي.

ويعاني المنتخب من غيابات كبيرة تصل إلى 11 لاعبًا بسبب الإصابات والإجهاد، من بينهم محمد صلاح وأحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير للاستفادة من المباراة لتجربة لاعبين جدد قبل بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

