موعد مباراة تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في مواجهة قوية أمام نظيره بيرنلي، مساء اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، في تمام الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب تيرف مور.

ويدخل تشيلسي هذه المباراة، وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يقع بيرنلي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي؟

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.