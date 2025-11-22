نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوتنجهام فورست يكتسح ليفربول بثلاثية مذلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر نوتنجهام فورست مفاجأة ونجح في خطف ثلاث نقاط ثمينة من ليفربول بالفوز عليه بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

نوتنجهام فورست يكتسح ليفربول بثلاثية مذلة في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة، تراجع ليفربول إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بينما صعد نوتنجهام فورست إلى المركز السادس عشر في جدول البريميرليج برصيد 12 نقطة.

جاء الشوط الأول متعادلا ومتكافئا من كلا الجانبين حتى نجح لاعبو نوتنجهام فورست في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 33 من توقيع موريللو الذي كان في الوقت والمكان المناسبين ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة على يسار حارس مرمى الريدز.

تراجع آداء الفريقين باقي أحداث الشوط الأول الذي لم يشهد الكثير من الهجمات الخطيرة لينتهي بتقدم نوتنجهام على ليفربول بهدف نظيف.

أما في الشوط الثاني، فنجح نوتنجهام فورست في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 46 عندما مرر نيكو ويليامز الكرة لزميله نيكولو سافونا الذي أطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة في شباك مرمى ليفربول ويعلن عن الهدف الثاني في اللقاء.

جاء آداء الفريقين متعادلا ومتكافئا باقي أحداث الشوط الثاني الذي شهد بعض الهجمات الغير خطيرة على كلا المرميين حتى نجح لاعبو نوتنجهام فورست من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 78 عن طريق مورجان وايت الذي أطلق قذيفة صاروخية لتستقر الكرة في الجانب الأيمن لمرمى الريدز لينتهي اللقاء بفوز نوتنجهام فورست على ليفربول بثلاثية نظيفة.