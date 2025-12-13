برشلونة يواصل الصدارة بثنائية رافينيا

برشلونة يواصل الصدارة بثنائية رافينياقاد البرازيلي رافينيا فريقه برشلونة إلى تعزيز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بعدما سجل هدفين في مرمى أوساسونا ضمن منافسات الجولة 17 من "الليغا" يوم السبت.

وانتظر برشلونة 70 دقيقة حتى يفك شفرة دفاع ضيفه وذلك عندما أحرز النجم البرازيلي الهدف الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 86 أحرز الثاني مستفيداً من كرة اصطدمت بأحد مدافعي أوساسونا ليودعها الشباك.

ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيواجه ألافيس الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما بقي رصيد أوساسونا 15 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق أتلتيكو مدريد انتصارا ثمينا على ضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف.

سجل لأتلتيكو مدريد كوكي في الدقيقة 17، وأنطوان كريزمان في الدقيقة 74، بينما أحرز لوكاس بيلتران هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 63.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر