البريميرليغاستعاد فريقا ليفربول وتشيلسي نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تحقيق كل منهما الفوز اليوم السبت، على برايتون وإيفرتون، في الجولة السادسة عشرة من "البريميرليغ".

فعلى ملعب أنفيلد، تمكن ليفربول، حامل اللقب، من تحقيق الفوز على ضيفه برايتون بهدفين دون مقابل، سجلهما المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكي في الدقيقتين (1 و60)، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة أعادته إلى طريق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس مؤقتا، بعدما حقق 8 انتصارات مقابل 6 هزائم، فيما تجمد رصيد برايتون عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، على ملعب "ستامفورد بريدج"، نجح تشيلسي في تحقيق فوزه الأول بعد أربع مباريات، بعد تغلبه على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، سجلهما كول بالمر ومالو غوستو في الدقيقتين (21 و45+1)، ليكسر الفريق سلسلة أربع مباريات متتالية دون انتصار.

وبهذا الفوز، صعد تشيلسي إلى المركز الرابع مؤقتا، برصيد 28 نقطة، في حين بقي إيفرتون ثامنا برصيد 24 نقطة.