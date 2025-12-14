العالم اليوم - محمد صلاح يتجنب غضب ليفربول بـ"حركة ذكية".. وينشر فيديو

انتم الان تتابعون خبر محمد صلاح يتجنب غضب ليفربول بـ"حركة ذكية".. وينشر فيديو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 11:15 صباحاً - تجنب محمد صلاح نجم ليفربول إثارة الجدل مجددا بعد مشاركته في الفوز 2-0 على برايتون، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يشارك صلاح أساسيا للمباراة الخامسة تواليا، وذلك بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام إنتر ميلانو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ردا على تصريحاته الغاضبة ضد آرني سلوت، مدرب الفريق، وإدارة النادي.

لكن النجم المصري (33 عاما) عاد لقائمة فريقه أمام برايتون، وشارك بعد مرور 25 دقيقة مكان زميله، جو غوميز، الذي تأثر بالإصابة.

وصنع صلاح الهدف الثاني الذي سجله المهاجم الفرنسي، هوغو إيكيتيكي، صاحب الثنائية في شباك برايتون.

وبعد المباراة انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصلاح وهو يمر خلف زميله الهولندي، فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، في المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام في ملعب آنفيلد.

وسأل أحد المراسلين "مو، هل تريد الحديث مجددا؟"، ليرد النجم المصري ضاحكا: "أتحدث مرتين على التوالي في أسبوع؟.. لا".

كما نشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو له، وهو يرد تحية وهتاف وغناء جماهير ليفربول له عقب اللقاء الذي يعد له الأخير مع الفريق الإنجليزي هذا العام.

ويستعد محمد صلاح للانضمام لصفوف منتخب مصر الذي سيشارك في كأس أمم إفريقيا بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير.