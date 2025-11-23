نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبيرز في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، نظيره فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة آرسنال مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والسابعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة آرسنال وتوتنهام عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، وبالأخص عبر قناة «بي إن سبورت 1».