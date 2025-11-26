نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة مباراة ريال مدريد × أولمبياكوس بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025/2026.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة مهمة أمام أولمبياكوس اليوناني مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026، في لقاء لا يقبل أي تعثر للفريق الملكي الساعي لاستعادة الثقة.

تقام المباراة على ملعب كارايسكاكيس في العاصمة اليونانية أثينا، حيث يدخل ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، قبل أن يتلقى خسارته الأولى في البطولة أمام ليفربول خلال الجولة الماضية. وعلى الجانب الآخر، يعيش أولمبياكوس وضعًا صعبًا بعد حصده نقطتين فقط من أربع مباريات، ليصبح اللقاء بمثابة الفرصة الأخيرة لإنعاش آماله الأوروبية.

الفريق الملكي لا يمر بفترة مثالية، بعدما تعادل مؤخرًا في مباراتين بالدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو وإلتشي، إلى جانب السقوط أمام ليفربول أوروبيًا، مما يجعل مواجهة الليلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة لاعبيه على العودة للطريق الصحيح ومصالحة جماهيرهم.

موعد مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس



تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأولمبياكوس



تنقل قناة beIN Sports 3 المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد المواجهة.

معلق مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس



أسندت شبكة beIN SPORTS التعليق على المباراة إلى خليل البلوشي، الذي يضيف بصوته طابعًا خاصًا يزيد من حماس المواجهة.

⚽ وضع الفريقين قبل المواجهة

يدخل ريال مدريد المباراة برصيد 9 نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في واحدة أمام ليفربول بالجولة الرابعة، ويأمل الفريق بقيادة نجمه كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور في العودة لسكة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الدوري الإسباني، حيث اكتفى الفريق بتعادلين متتاليين أمام رايو فاليكانو وإلتشي.

أما أولمبياكوس، فيمتلك نقطتين فقط ويحتل مركزًا متأخرًا في جدول المجموعة، ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية على أرض الملكي، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وقدرتهم على اللعب بأسلوب دفاعي محكم يعتمد على المرتدات السريعة والكرات الثابتة.

التحليل الفني والتكتيكي للمباراة

من المتوقع أن يفرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، مستفيدًا من خبرته الكبيرة في البطولات الأوروبية ودعم جماهيره على أرضه.

سيعتمد الفريق على التمريرات القصيرة والتحركات السريعة للأطراف، مع استغلال قدرات فينيسيوس جونيور وإيدن هازارد في اختراق دفاعات أولمبياكوس، إضافة إلى الاعتماد على الكرات الثابتة التي تشكل خطورة دائمًا على مرمى المنافس.