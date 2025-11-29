نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد آلافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره الافيس، مساء اليوم السبت 29 نوفمبر الجاري، في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يستقبل “سبوتفاي كامب نو”، مباراة برشلونة مع نظيره ألافيس، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس في الليجا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.