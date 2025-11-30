نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ووست هام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي في المقال التالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ووست هام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي.. تتجه أنظار عشّاق كرة القدم الإنجليزية، اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، نحو ملعب لندن الأولمبي الذي يشهد واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي فريق ليفربول مع نظيره وست هام يونايتد في مباراة تحمل أهمية بالغة للطرفين، في ظل الظروف الصعبة والضغوط التي يعيشها كل منهما مع بداية موسم 2025-2026.

صراع الهروب من المراكز المتأخرة والتشبث بآمال العودة

ويأتي ليفربول إلى المباراة وهو يمرّ بمرحلة اهتزاز واضحة في الأداء والنتائج، ما جعله يتراجع إلى المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، وهو مركز لا يعكس بأي حال حجم تطلعات جماهيره ولا الإمكانيات الكبيرة التي يملكها الفريق بقيادة نجمه المصري محمد صلاح. ويبحث الريدز اليوم عن نقطة تحول تعيده إلى مسار الانتصارات وتمنحه دفعة معنوية قبل دخول الأسابيع المصيرية من الموسم.

على الجانب الآخر، يدخل وست هام اللقاء تحت ضغط لا يقل صعوبة، حيث يقبع في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة، ما يضعه بالقرب من مراكز الهبوط ويجعل نقاط المباراة بالنسبة له بمثابة «طوق النجاة» المبكر لتعديل المسار وتجنب سيناريوهات معقدة لاحقًا.

وبين فريق يبحث عن استعادة هيبته وآخر يسعى للهروب من القاع، تترقب الجماهير مباراة مليئة بالتكتيكات والحماس، خصوصًا في ظل حضور محمد صلاح المتوقع وتأثيره الهجومي في مباريات الفريق.

موعد مباراة ليفربول ووست هام والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة المباراة في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب لندن الأولمبي، على أن تُنقل عبر شبكة بي إن سبورتس HD الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي في المنطقة العربية.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام وست هام

حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: ميلوش كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي

وسط الملعب: فلوريان فيرتز – كورتيس جونز – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي

وينتظر جمهور الريدز ظهور محمد صلاح في التشكيل الأساسي، أملًا في استعادة الفريق لفاعليته الهجومية وإضافة المزيد من الحلول في الثلث الأخير.

تشكيل وست هام أمام ليفربول

أعلن المدير الفني نونو سانتو تشكيل فريقه لمواجهة الريدز وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – توديبو – مافروبانوس – ضيوف

وسط الملعب: ماجاسا – بوتس – لوكاس باكيتا – فيرنانديز

خط الهجوم: جارود بوين – كالوم ويلسون

البدلاء:

هيرمانسين – والكر بيتريس – كيلمان – إيجور – فولكروج – جويليرمي – رودريجيز – سوتشيك – إيرفينج.

أهمية المباراة للفريقين

يدخل ليفربول اللقاء بحثًا عن الفوز بأي وسيلة لتهدئة غضب الجماهير، ومحاولة تحسين مركزه المتأخر في جدول الترتيب، خاصة في ظل المنافسة الشرسة هذا الموسم.

أما وست هام، فيريد استغلال تذبذب مستوى ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية للابتعاد عن منطقة الهبوط.