نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كوووورة بلس: ماتش ليفربول ضد وست هام اليوم الساعة 4:05 عصرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز

أحمد جودة - القاهرة

يلا كوووورة بلس: ماتش ليفربول ضد وست هام اليوم الساعة 4:05 عصرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.. تترقب جماهير كرة القدم الإنجليزية والعربية واحدة من أهم مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026، حيث يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام وست هام يونايتد، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه الريدز خلال الأسابيع الماضية.

وتُعد المباراة محطّ أنظار عشاق الكرة الأوروبية في العالم العربي، خاصة مع مشاركة النجم المصري محمد صلاح الذي تترقب الجماهير ظهوره لإعادة فريقه إلى طريق الانتصارات من جديد بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أثارت التساؤلات حول مستقبل الفريق.

موقع دوت الخليج يوفر فيديو الماتش قبل اللقاء بساعة أو ساعتين

ومن المتوقع، وكما اعتاد المتابعون، أن يوفر موقع دوت الخليج فيديو الماتش قبل انطلاق مباراة ليفربول ووست هام بمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين، وهي النافذة الزمنية التي يعتمد عليها الموقع دائمًا بهدف ضمان جودة المحتوى والتحقق من سلامة الروابط قبل الرفع.

وترجع هذه السياسة إلى رغبة فريق التحرير في تقديم فيديوهات عالية الجودة وتجنب الروابط العشوائية المنتشرة قبل المباريات الكبيرة. كما يتم تحديث صفحة اللقاء قبل موعد المباراة بشكل مستمر، سواء بإضافة التشكيل المتوقع أو التحليل الفني أو معلومات القناة الناقلة.

توقيت مباراة ليفربول ووست هام اليوم

تأتي المواجهة المرتقبة بين الفريقين في توقيت مثالي للجماهير العربية، وتقام المباراة اليوم الأحد في:

• 4:05 عصرًا بتوقيت القاهرة

• 5:05 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت والبحرين

• 6:05 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان

• 3:05 عصرًا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

• 2:05 ظهرًا بتوقيت جرينتش

ويستضيف الملعب الأولمبي في لندن المباراة، وهو ملعب معروف بصعوبته على الفرق الكبيرة بسبب الحضور الجماهيري المكثف والضغط القوي على لاعبي الفريق الضيف.

ليفربول في موقف لا يحتمل أي تعثر جديد

يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الـ13 برصيد 18 نقطة فقط، وهي بداية تُعد من الأسوأ للفريق خلال العقد الأخير.

وتعرض الفريق لـ 9 هزائم في آخر 12 مباراة، وهو ما جعل جماهير الريدز تثور غضبًا على المدرب الهولندي آرني سلوت الذي لم يتمكن بعد من تثبيت الشكل الفني للفريق.

ويُعد هذا اللقاء بمثابة "مفترق طرق"؛ فإما أن يعود الفريق إلى المنافسة تدريجيًا، أو تتعقد الأمور أكثر ويزداد الضغط على الإدارة والجهاز الفني.

وست هام يسعى للهروب من المراكز الأخيرة

في الجانب الآخر، يحتل فريق وست هام المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة، ويعاني من ضعف هجومي واضح خلال آخر الجولات.

ورغم ذلك، فإن اللعب على أرضه وبين جماهيره يجعله خصمًا صعبًا للغاية، خاصة أنه يمتلك لاعبين قادرين على استغلال المساحات مثل:

• جارود بوين

• كودوس

• مايكل أنطونيو

وسيحاول الفريق الاعتماد على الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات خلف دفاع ليفربول.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام اليوم

تذاع المباراة حصريًا في الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات beIN SPORTS الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

• beIN SPORTS 1 Premium

• التعليق: حفيظ دراجي

كما يمكن متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر الرقمية beIN CONNECT.

القناة نوع البث اللغة الملاحظات beIN SPORTS 1 Premium مشفر عربي الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي beIN SPORTS English مشفر إنجليزي بث باللغة الإنجليزية في بعض الدول beIN CONNECT منصة رقمية عربي/إنجليزي بث مباشر عبر الإنترنت قنوات أوروبية مفتوحة (غير عربية) مفتوح لغات مختلفة قد تظهر يوم المباراة عبر أقمار غير عربية

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بتشكيل هجومي للبحث عن الفوز:

• حراسة المرمى: أليسون بيكر

• الدفاع: أرنولد – فان دايك – كوناتي – روبرتسون

• الوسط: ماك أليستر – سوبوسلاي – غرافينبيرخ

• الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – ديوجو جوتا

وسيعتمد ليفربول على سرعة صلاح ونونيز في اختراق الدفاعات الثقيلة لوست هام.

التشكيل المتوقع لفريق وست هام

أما وست هام فمن المتوقع أن يبدأ بالتشكيلة التالية:

• حراسة المرمى: أريولا

• الدفاع: أوغبونا – زوما – كير – كريسويل

• الوسط: سوتشيك – وارد براوس – باكيتا

• الهجوم: بوين – كودوس – أنطونيو

ويُعول المدرب على ثلاثي الهجوم في استغلال المساحات خلف دفاع ليفربول.

تحليل فني للمباراة

من المتوقع أن يسيطر ليفربول على الكرة في معظم أوقات اللقاء، بينما يتجه وست هام للضغط العالي في منتصف الملعب والتحول السريع إلى الهجوم.

وسيكون ثنائي الدفاع "فان دايك – كوناتي" أمام اختبار حقيقي ضد لاعب مثل أنطونيو الذي يتميز بالقوة البدنية.

أما منطقة الوسط فستكون أكثر المناطق اشتعالًا، حيث يحاول ليفربول فرض أسلوبه التقليدي بالتمرير السريع، بينما يعتمد وست هام على الكرات الطويلة.

أهمية المباراة لمحمد صلاح

تترقب الجماهير المصرية بشكل خاص أداء محمد صلاح، الذي يعيش مرحلة صعبة مع فريقه بسبب تراجع النتائج، لكنه ما زال الأفضل والأكثر تأثيرًا في هجوم الفريق.

وقد تكون هذه المباراة فرصة حقيقية لصلاح لكسر سوء الحظ وإعادة التوازن للفريق.

توقعات نتيجة المباراة

ورغم الظروف الصعبة، فإن أغلب المحللين يرجحون كفة ليفربول للفوز بنتيجة:

• 2 – 1

أو

• 1 – 0

خاصة أن الفريق لم يعد يحتمل أي نزيف إضافي للنقاط.