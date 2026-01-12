بايرن يسحق فولفسبورغ في البوندسليغا

بايرن يسحق فولفسبورغ في البوندسليغاحقق بايرن ميونيخ فوزا كبيرا على ضيفه فولفسبورغ 8 -1 يوم الأحد في الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

أحرز أهداف الفريق البافاري كل من كيليان فيشر بالخطأ في مرماه في الدقيقة (5) والكولومبي لويس دياس (30) والفرنسي مايكل أوليسيه (50 و76) وموريتس جنز بالخطأ في مرماه (53) والبرتغالي رافايل غيريرو (68) والإنجليزي هاري كاين (69) وليون غوريتسكا (88). وسجّل دجينان بايتشينوفيتش هدف فولفسبورغ الوحيد (13).

وبهذا الفوز عزز بايرن صدارته للترتيب العام إلى 44 نقطة بفارق 11 نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، محتفظا بسجله من دون هزيمة بين جميع فرق البطولة.. في المقابل توقف رصيد فولفسبورغ عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويكفي بايرن أن يحقّق الفوز على كولن في مباراته الأربعاء المقبل، من أجل معادلة أفضل مجموع نقاط له في مرحلة الذهاب من الدوري الألماني والتي سجلها خلال موسم 2013 - 2014، وهو الموسم الأول للنادي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا برصيد 47 نقطة.. ولم يهدر بايرن إلا أربع نقاط في 16 مباراة بالدوري، وهو رقم قياسي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وفي مباراة أخرى تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ على أوغسبورغ برباعية نظيفة. وعزّز مونشنغلادباغ رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر وبقي رصيد أوغسبورغ عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.