حمدان بن محمد: دبي نبض اقتصاد العالم والجميع مدعو لمشاركتنا في مسيرتنا التنموية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 12:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي هي نبض اقتصاد العالم، داعياً الجميع للمشاركة في هذه مسيرتهم التنموية.

وكتب سموه عبر منصة “إكس”: تمضي دبي في المسار الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أجندة دبي الاقتصادية D33، بترسيخ مكانتها العالمية وجهة رائدة للأعمال، ومركزاً للابتكار… خلال النصف الأول من العام الجاري، احتفظت دبي بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 511 مشروعاً، وبحصة 6.58 % من إجمالي المشاريع العالمية، فيما بلغ إجمالي عدد المشاريع المعلنة 880 مشروعاً استثمارياً… دبي نبض اقتصاد العالم، والجميع مدعو لمشاركتنا في مسيرتنا التنموية، فهنا يربح الجميع”.