نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترسل إمدادات غذائية عاجلة للمتضرّرين من الزلزال في أفغانستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 06:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أرسلت دولة الإمارات صباح اليوم طائرة تحمل 33 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال الذي ضرب ولاية هرات غربي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال، وألحق أضرارا جسيمة.

وبحسب “وام”، تم إرسال الإمدادات من خلال الجهود المشتركة لعدد من المؤسسات الإغاثية الإماراتية ممثلةً بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وصرح سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية:” يأتي إرسال الإمدادات الغذائية العاجلة بمشاركة المؤسسات الإغاثية والخيرية في دولة الإمارات في إطار توفير الاحتياجات الضرورية في أوقات الأزمات خاصة أثناء الكوارث الطبيعة والتي ينجم عنها النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية، والتي تستلزم التدخل السريع لدعم السكان المتضررين خاصة من النساء والأطفال وكبار السن”.

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي سارعت إلى تقديم الدعم ويد العون للشعب الأفغاني الصديق للحد من آثار الزالزال، ما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد المغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي دائما ما تقدم الدعم والاستجابة العاجلة للدول والشعوب في أوقات الأزمات والكوارث.