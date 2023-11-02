نشكركم على متابعتكم خبر نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 09:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ، أمس رسمياً الدورة الثلاثين لمعرض المجوهرات والساعات والتي تستمر خمسة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبحسب “وام”، تجول معاليه في المعرض والتقى بكبار العارضين وزار الأجنحة المختلفة، واطلع على أحدث التصاميم في صناعة الساعات والمجوهرات.

واستقطبت نسخة هذا العام من المعرض أكثر من 200 علامة تجارية رائدة من حوالي 20 دولة ، ومن المتوقع أن يشهد المعرض زيارة ما يقارب 7000 شخص من عشاق المجوهرات.

ويوفر المعرض منصة تجمع العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية في قطاع المجوهرات لعرض أحدث تصميماتها وتبادل الأفكار الجديدة واستكشاف اتجاهات السوق الحديثة حول العالم.

ومن خلال تقديم أفضل تصميمات المجوهرات العالمية للمستهلكين في دولة الإمارات، يواصل المعرض رفد السوق بالأساليب الجديدة التي تعزز من ريادة حرفية المصممين والمنتجين، وذلك من خلال مبادراته الفريدة والتي تتضمن جائزة إبداع السنوية، المخصصة لتمكين المواهب الشابة والناشئة من المنطقة.

ويعتبر معرض المجوهرات والساعات وجهة محببة لعشاق المعدن الأصفر والألماس النادر والأحجار الكريمة ومنصة إطلاق للمجموعات الحصرية التي تدمج التراث الإماراتي مع التصميم المعاصر لابتكار قطع مجوهرات وساعات ملهمة.

وتشهد النسخة الـ30 تقديم سلسلة من الخصومات الحصرية بدءاً من الأسعار المخفضة إلى التجارب الافتراضية التي تستمر على مدار عطلة نهاية الأسبوع .

وأكد رعاة المعرض أهمية هذا الحدث ودوره الفاعل في تعزيز علاقاتهم مع أصحاب المصلحة والعملاء.

وقال هيتيش زانزميريا المدير العام لمجوهرات عمار: ” ملتزمون في مجوهرات عمار بتحقيق مجموعة من التطلعات والأهداف الأساسية، ويركز التزامنا الأول على تعزيز الرفاهية المستدامة من خلال استخدام الألماس المستزرع في المختبر، ونحن متحمسون لتقديم مجموعتنا الحصرية “Eco-Elegance “ في المعرض والتي تجمع بين جمال التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة مع أرقى أنواع الألماس المستزرع في المختبر”.

من جانبه قال نيشيث شاه الرئيس التنفيذي لمجوهرات لا ماركيز : ” إن رعاية لاماركيز لمعرض المجوهرات والساعات في أبوظبي ينسجم مع القيم الأساسية لدعم صناعة المجوهرات ويترجم التزامنا بدعم نمو علامتنا التجارية، إذ تشغل أبوظبي موقعاً هاماً في استراتيجية التوسع لدينا، ونحرص على المشاركة في الأحداث الهامة مثل معرض المجوهرات والساعات كونها تمنحنا جسراً للتواصل مع عملائنا بشكل فعال”.

من جهتها قالت ندى قاسم فليفل المدير العام لشركة PLATA :”نهدف من المشاركة في معرض المجوهرات والساعات إلى إقامة علاقات دولية وتعزيز رؤية علامتنا التجارية. منتجاتنا عبارة عن مزيج من الجودة الأوروبية مع التصميم العربي المصنوع حسب الطلب، ما يجعلها فريدة”.