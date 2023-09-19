نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في ملبورن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2023 في مدينة ملبورن باستراليا، الذي انطلق تحت شعار "غيّر عالمك" لتبادل الأفكار والخبرات بين رواد الأعمال المشاركين من جميع أنحاء العالم، وللتعرف على أحدث الابتكارات والاتجاهات في عالم ريادة الأعمال.

تأتي مشاركة سلطنة عُمان في المؤتمر العالمي من خلال شركتين ناشئتين بدعم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي شركة CureTech المتخصصة في التقنيات الطبية، وشركة iLab Marin المتخصصة في تحويل وتطوير القطاعات البحرية باستخدام تقنيات مبتكرة.

يعد المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، فعالية عالمية وأكبر تجمع لرواد ورائدات الأعمال في العالم، ويتضمن العديد من حلقات العمل التخصصية في هذا المجال باستضافة المؤسسات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، وصانعي السياسات، والخبراء الاستراتيجيين، والباحثين، والاقتصاديين وأكثر من 4000 مشارك من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من 200 دولة حول العالم.

ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من أصحاب المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من دول المجلس في جناح موحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتكون هذه المشاركة الأولى لدول المجلس ككتلة اقتصادية واحدة تعزيزا للتكامل وانطلاقا من اهتمامها بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس.