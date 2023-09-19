العالم اليوم - بعد اشتعال كاراباخ مجددا.. هل يشهد الإقليم حربا واسعة؟

انتم الان تتابعون خبر بعد اشتعال كاراباخ مجددا.. هل يشهد الإقليم حربا واسعة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 08:24 مساءً - بعد ساعات قليلة من مقتل 4 رجال شرطة ومدنيين اثنين أذريين، في إقليم ناغورني كارباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، أعلنت باكو إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" تستهدف القوات الأرمنية في الإقليم حيث سُمع دوي انفجارات في عاصمته ستيباناكرت.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، نقلته وكالة "أذرتاج": "بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة"، مضيفة أنها تستخدم "أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق"، ولا تستهدف المدنيين ولا البنية التحتية، وإنما الأهداف العسكرية المشروعة فقط.

وأشارت باكو، إلى أنها أبلغت روسيا وتركيا بشأن عملية مكافحة الإرهاب في ناغورني كاراباخ، والدولتان على علم بما يجري.

وروسيا هي الضامن لاتفاق السلام الهش الذي أنهى حرب 2020 بين أذربيجان وأرمينيا.

ووقعت هذه التطورات الدامية بعد يومين من حديث رئيس الوراء الأرمني عن احتمال التوصل لاتفاق سلام قريب بين البلدين لتسوية النزاع التاريخي حول السيادة على ناغورني كاراباخ.

كيف تفجر الصراع مجددا؟

أعلنت أذربيجان، الثلاثاء، أن 4 رجال شرطة ومدنيَّين قتلوا بانفجار لغمَين في إقليم ناغورني كاراباخ، واتّهمت "الانفصاليين الأرمن في الإقليم بالمسؤولية عما وصفتها بالأعمال الإرهابية".

قالت أجهزة الأمن الأذربيجانية في تقريرين منفصلين، إن رجال الشرطة الأربعة قتلوا عندما انفجرت سيارتهم بلغم على الطريق المؤدية إلى بلدة شوشا في ناغورني كاراباخ، الخاضعة لسيطرة أذربيجان، كما قُتل المدنيان بانفجار لغم في المنطقة نفسها.

أفادت وكالة أذرتاج الرسمية نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع، أن جنديين اثنين للجيش الأذربيجاني أصيبا بجروح بعد إطلاق نار على مواقع الجيش في محافظة أغدام، واتخذت وحدات جيش أذربيجان تدابير للرد على الهجوم.

هذه الأحداث سبقها تصعيد في التوتر الأسابيع الأخيرة بين يريفان وباكو، مع اتهام أرمينيا لأذربيجان بعرقلة حركة المرور في ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بإقليم ناغورني كارباخ، ويتم عبره نقر البضائع.

عقب هذا التوتر، نقلت وكالة "تاس" الروسية عن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الأحد، أن بلاده وأذربيجان بإمكانهما التوصل لاتفاق سلام بحلول نهاية العام.

تاريخ معقد وغضب روسي

مع هذه التطورات، لا يتفاءل الباحث في الشؤون الدولية، محمد صالح الفتيح، بالتوصل لاتفاق سلام قريب بين البلدين، خصوصا مع نهاية هذا العام، مستندا في ذلك على أحداث تاريخية وحالية، قائلا: