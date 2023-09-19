الخارجية الكورية الجنوبية تستدعي السفير الروسي بشأن علاقاتها مع كوريا الشمالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 08:31 مساءً - استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية أندريه كوليك؛ لتقديم شكوى بشأن مناقشات موسكو حول صفقات الأسلحة والتعاون العسكري مع كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية، أن نائب وزير الخارجية جانج هو-جين استدعى السفير الروسي، في وقت سابق من اليوم، ودعا موسكو إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجاء الاستدعاء بعد أن عقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، وقام بجولة في سلسلة من المواقع العسكرية الرئيسية، وسط تزايد المخاوف بشأن صفقات الأسلحة المحتملة بين البلدين.

ودعا جانج روسيا إلى إنهاء التحركات الرامية إلى إقامة العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية على الفور.

وشدد أيضًا على أنه يتعين على روسيا التصرف بمسئولية كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن أي انتهاكات للقرار، وكذلك الإجراءات التي تهدد أمن كوريا الجنوبية، قد يكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين.