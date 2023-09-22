نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن راشد: مقابلة محمد بن سلمان مع فوكس تعكس قوة الإنجاز السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أنه متفائل بنجاح المملكة.. وقيادتها الطموحة الواعية.

وأضاف بن راشد في تغريدة على منصة "اكس": «تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس.. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها.. متفائلين بنجاح المملكة.. ومتفائلين بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلين بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزًا حضاريًا واقتصاديًا عالميًا باذن الله..».