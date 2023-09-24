العالم اليوم - اليونايتد يضمّد جراحه الأوروبية بفوز في الدوري الإنجليزي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 12:23 صباحاً - سجل القائد برونو فرنانديز هدفا رائعا من تسديدة مباشرة ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1- صفر أمام مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأنهى مانشستر يونايتد بهذه النتيجة سلسلة الهزائم في ثلاث مباريات سابقة بجميع المسابقات.

وحوّل اللاعب البرتغالي تمريرة جوني إيفانز الطويلة إلى الشباك من لمسة واحدة قبل نهاية الشوط الأول.

وألغي هدف لإيفانز لكن بيرنلي أضاع العديد من الفرص ولم يكن محظوظا بعد الاستراحة.

وبهذا الفوز الثالث في الموسم ارتقى يونايتد للمركز الثامن برصيد تسع نقاط من ست مباريات، مقابل نقطة وحيدة لبيرنلي من خمس مباريات ليقبع في المركز الأخير.

وضمّد فريق "الشياطين الحمر" بهذه النتيجة جراحه الأوروبية بعدما خسر في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ بأربعة أهداف لثلاثة.