العالم اليوم - ريال مدريد يعبر جيرونا ويقصي برشلونة عن صدارة الليغا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 02:23 صباحاً - أحبط ريال مدريد منافسه على القمة جيرونا وهزمه 3-صفر خارج أرضه ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بأهداف خوسيلو وأوريلين تشواميني وجود بلينجهام اليوم السبت.

ورفع ريال رصيده إلى 21 نقطة من ثماني مباريات بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي تفوق على ضيفه إشبيلية 1-صفر أمس الجمعة، فيما تراجع جيرونا للمركز الثالث.

بدأ جيرونا بقوة وكان بإمكانه تسجيل هدفين في أول خمس دقائق، لكن ضربة رأس يانخل إيريرا مرت فوق العارضة من مدى قريب قبل أن يسدد فيكتور تسيهانكوف رأسية أخرى في القائم.

وبعد امتصاص حماس أصحاب الضيافة تقدم ريال في الدقيقة 17 عبر خوسيلو من متابعة بسيطة لتمريرة بلينجهام العرضية بوجه القدم الخارجي.

وبعد أربع دقائق ضاعف تشواميني النتيجة من ضربة رأس بعد أن أفلت من الرقابة خلال ركلة ركنية نفذها توني كروس.

وكان يتعين على بلينجهام هز الشباك في الدقيقة 28 بعد أن ركض في سباق نحو المرمى لكن الحارس باولو جازانيجا أحبط جهوده.

كما اختبر كروس قدرات جازانيجا قبل الاستراحة بتسديدة رائعة أبعدها الحارس الأرجنتيني فوق العارضة.

ولم يستسلم جيرونا وواصل الضغط في الشوط الثاني واقترب من التسجيل من ضربة رأس إيريرا التي مرت فوق المرمى.

وتراجعت عزيمة جيرونا عندما استقبل الهدف الثالث في الدقيقة 71 حين وصلت كرة خوسيلو المرتفعة إلى بلينجهام ليسجل هدفه السابع بجميع المسابقات ويكمل انتصار ريال.

وقال بلينجهام "شعوري رائع، لدي حرية في الحركة وأستمتع باللعب، في أي مكان أحمل فيه هذا القميص أحاول دائما تقديم أفضل ما بوسعي".

واستفاد ريال من عودة فينيسيوس جونيور الذي بدا نشيطا في الشوط الأول بعد تعافيه من إصابة عضلية قبل أن يخرج في الدقيقة 68.

وأبلغ المدرب كارلو أنشيلوتي محطة ريال مدريد التلفزيونية "كانت مباراة قوية ومقنعة، دافعنا جيدا وكنا نعرف أن بإمكانهم التسبب في أضرار لنا بالكرة، إنه فريق بارع ومن المهم الدفاع بإحكام أمامه وفعلنا ذلك".

وتعرض فريق أنشيلوتي لضربة في لحظة جنون من ناتشو بالوقت بدل الضائع حين تدخل بعنف ضد بورتو، ونال بطاقة صفراء في البداية قبل أن تتحول إلى حمراء بعد مراجعة الفيديو.

وقال ميتشل سانشيز مدرب جيرونا لمنصة دازون "أنشيلوتي رجل مهذب، أخبرني بأنه لم يفهم رد فعل ناتشو بعد التقدم 3-صفر.. طلب منا العفو، كانت عرقلة غير منطقية في ظل هذه النتيجة ومع تبقي دقيقة واحدة".

ويسافر ريال إلى إيطاليا لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ثم يستضيف أوساسونا يوم السبت المقبل، أما جيرونا فيلتقي قادش الأسبوع المقبل.