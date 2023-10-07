مجلس الأمن يجتمع الأحد المقبل لبحث هجوم حماس

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أحمد جودة - القاهرة - قال دبلوماسيون إنه من المزمع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الأحد، عقب شن حركة حماس، السبت، أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ندد بهجوم حماس على إسرائيل، وحث على "بذل جميع الجهود الدبلوماسية لتجنب اندلاع صراع أوسع نطاقًا".

وأضاف دوجاريك "يشعر الأمين العام بقلق بالغ على المدنيين ويحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.. لا بد من احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية".

وردًا على ذلك، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في قطاع غزة"، قائلًا في بيان، إن "طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".