نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - طائرة إسرائيلية تدمر منزل زعيم حماس في غزة.. ماذا يحدث الآن في فلسطين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طائرة إسرائيلية تدمر منزل زعيم حماس في غزة.. ماذا يحدث الآن في فلسطين؟

طائرة إسرائيلية تدمر منزل زعيم حماس في غزة.. ماذا يحدث الآن في فلسطين؟، دمرت طائرة حربية إسرائيلية، منذ قليل، منزل زعيم حماس في غزة يحيى السنوار دون ورود تقارير عن وقوع إصابات، حسب ما أفادت به فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأعلنت مصادر أمنية من دولة الاحتلال، تشويش على رادارات ومعدات رقابة على حدود قطاع غزة سبق الاقتحامات.

أسر عشرات الجنود والضباط الإسرائيليين

أعلنت حركة حماس، السبت، أسرها لعشرات الجنود والضباط الإسرائيليين وذلك خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذها مسلحو حماس.

جيش الاحتلال يستعيد السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة

وأعلن جيش الاحتلال، استعادة السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة، حسب ما جاء في نبأ عاجل عبر فضائية سكاي نيوز عربية، منذ قليل.

كان قد وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة تحذيرية عاجلة لأي جهة أخرى معادية لـ دولة الاحتلال "إسرائيل"، من مغبة السعي لاستغلال الوضع الحالي، حسب ما جاء في تصريحات عاجلة أذاعتها فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

كما أعلنت قناة "كان" الإسرائيلية، إصابة 4 طائرات مروحية إسرائيلية بإطلاق مضادات أرضية من قطاع غزة، حسب ما أفادت به فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

مقترح بتشكيل حكومة طارئة لدولة الاحتلال

وقدم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عرضًا في إطار التطورات التي تشهدها دولة الاحتلال، أنه أبلغ رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه على استعداد لإقامة حكومة طوارئ.

وأكدت مصادر فلسطينية، في تصريحات أعلنتها فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، إطلاق رشقة صــاروخية جديدة من قطاع غزة نحو المستوطنات.

تدمير إسرائيل

بيان عاجل من حماس.. ماذا يحدث الآن؟

وأكدت حماس، في بيان لها، مساء اليوم، أن جناحها العسكري اجتاز خطوط الدفاع الإسرائيلية، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على دولة الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقالت حماس، إنها نفذت هجوما منسقا متزامنا على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت الحركة أنها لا تزال تخوض معارك في 25 موقعا حتى مساء اليوم، مشيرة إلى أن القتال حاليا يدور في قاعدة "رعيم" الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.