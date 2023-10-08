العالم اليوم - ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى الإسرائيليين في هجوم "حماس"

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى الإسرائيليين في هجوم "حماس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 01:24 صباحاً - قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590.

وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنّفة على أنها خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 شخص على الأقل.

ماذا حدث في صباح السبت؟