نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإحتلال الإسرائيل يكشف حصيلة جديدة لقتلى هجوم حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سلطات الإحتلال الإسرائيلية، مساء السبت، مقتل 300 شخص على الأقل، منذ بدء هجوم حماس وفصائل فلسطينية على البلاد، حسب موقع I24 News.

وقالت خدمة الطوارئ والإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء في بيان، إن " طواقمها قدمت منذ ساعات الصباح الرعاية الطبية لمئات المصابين وأعلنت مقتل 300 شخص".

وفي قطاع غزة لم تعلن وزارة الصحة حصيلة جديدة، منذ أن أعلنت عن مقتل 232 شخصًا وجرح نحو 1700 آخرين بغارات إسرائيلية على القطاع.

على نحو مفاجئ، هاجمت حركة حماس إسرائيل، صباح السبت، بأكبر هجوم منذ عقود، إذ عبر مسلحون إلى داخل بلدات إسرائيلية وقتلوا العشرات وعادوا إلى قطاع غزة برهائن.

وردت إسرائيل بضربات جوية مكثفة في غزة وقتلت العشرات وأصابت المئات وتعهدت بانتقام غير مسبوق.