العالم اليوم - هجمات حماس.. فيديو لجثث إسرائيلية مكدسة بأكياس بلاستيكية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الجثث المكدسة لإسرائيليين، في قاعة كبيرة لكن من غير المعلوم حتى اللحظة موقعها.
وظهرت الجثث مغلفة في أكياس بلاستيكية، وسط روايات تتحدث عن وجود خسائر بشرية كبيرة في إسرائيل، جراء الهجمات التي تشنها حماس من صباح السبت.
وتحدثت القناة العبرية 13 عن سقوط 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من ألفي جريح بينهم العشرات في حالة الخطر الشديد.
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