العالم اليوم - مكتب نتنياهو يعلق على تقارير "التحذير المصري" قبل هجوم حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 08:17 مساءً - نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما تداولته تقارير غربية ذكرت أن مسؤولين في مصر، حذروا الاستخبارات الإسرائيلية من "شيء كبير" سيحدث، في إشارة إلى هجوم حماس.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، قال مسؤول في المخابرات المصرية إن مصر، التي تعمل في كثير من الأحيان كوسيط بين إسرائيل وحماس، تحدثت مرارا وتكرارا مع الإسرائيليين حول "شيء كبير"، دون الخوض في التفاصيل.

وجاء في بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "كل ما قيل عن تحذير مسبق من مصر هو محض كذب لم يصل أي تحذير من مصر ورئيس الوزراء لم يلتق ولم يتحدث مع وزير الاستخبارات المصري لا بشكل مباشر أو غير مباشر".

ووفقا لأسوشيتد برس، قال المسؤول المصري أن المسؤولين الإسرائيليين ركزوا على الضفة الغربية وقللوا من شأن التهديد القادم من غزة.

وأشار المسؤول الذي لم يكشف عن هويته: "لقد حذرناهم من أن انفجارا قادما للوضع، وسيكون قريبا جدا، وكبير، لكنهم قللوا من شأن هذه التحذيرات".