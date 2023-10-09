الاحتلال يقصف مقار وزارات الأوقاف والاتصالات والمواصلات والمالية في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مقار وزارات الأوقاف والاتصالات والمواصلات والمالية في قطاع غزة، وذلك في أعنف موجة قصف يشنها الاحتلال منذ بداية الحرب.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الاثنين، مئات الغارات على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها.

وأفاد الوكالة، بأن مئات الغارات المتتالية من الطيران الحربي استهدفت مؤسسات ومقار ومباني بينها مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بحي الرمال غرب مدينة غزة، وسوتها بالأرض، كما ألحقت دمارا كبيرا بمنازل المواطنين المجاورة.

غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الرمال غرب المدينة، عقب ارتكاب آلة الحرب الإسرائيلية مجزرتين في مخيم جباليا ومخيم الشاطئ راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، مستهدفا الإنسان وكل مناحي الحياة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 508 شهداء و2800 جريح.

وأوضحت الصحة، أن من بين الشهداء، 493 شهيدا، و2751 جريحا في المحافظات الجنوبية حتى الآن، بينهم 91 طفلا و61 سيدة، فيما بلغت الحصيلة في المحافظات الشمالية 15 شهيدا بينهم طفلان، ونحو 80 جريحا.