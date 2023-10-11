نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: ربما علمت إيران بالتحضيرات لعملية "حماس" ولكن ليس بتفاصيلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن إيران ربما كانت على علم بالتحضيرات لعملية "حماس" ضد إسرائيل، لكنها لم تعرف تفاصيلها.

وقال ميلر: "ليس لدينا معلومات تشير إلى أن إيران وجهت أو دبرت هذا الهجوم الذي نفذته "حماس". ومن المرجح أن إيران كانت تعلم أن حماس تخطط لعملية ضد إسرائيل، لكنها لم تعرف التوقيت الدقيق أو الحجم. ولطالما دعمت إيران حماس ماديا وماليا. لكننا لم نر أي دليل على أنهم دعموا هذا الهجوم بالذات".

وأضاف: "تشير تجربتنا إلى أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية. سنواصل النظر في هذا الأمر في الأيام والأسابيع المقبلة لمعرفة ما إذا كان أي أحد في إيران يعرف بالضبط ما كان يجري التخطيط له، أو حتى كان مشاركا في التخطيط".

ونفى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء وجود دور لطهران في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، مذكرا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.