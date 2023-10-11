حماس تستنكر تصريحات بايدن "التحريضية"أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، أنها "ترفض وتستنكر بشدة التصريحات التحريضية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن".. معتبرة إياها "محاولة للتغطية على إجرام وإرهاب الحكومة الصهيونية".

وقالت الحركة في تصريح صحفي نقلته وكالة سما الفلسطينية: "لقد حَمَل خطاب الرئيس بايدن مغالطات سياسية وقانونية بانحيازه الفاضح لأبشع احتلال إحلالي عنصري بغيض عرفته منطقة الشرق الأوسط، وبمنحه الغطاء الكامل لمواصلة مجازره بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزّل، وبفرضه أبشع أشكال العقاب الجماعي على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، في انتهاك صريح لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي زعم التمسّك بها".

وأضافت "إن حركة حماس حركة تحرر وطني، تقاتل على أرضنا المحتلة ضد احتلال صهيوني بشع، وتدافع عن شعبنا وحقه في الحرية وتقرير المصير.. وعملية طوفان الأقصى جاءت للدفاع عن شعبنا وعن المسجد الاقصى والأسرى ووقف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال الجاثم على صدور شعبنا".

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى مراجعة موقفها المنحاز، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني.. مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك حتى تحقيق تطلعاته المشروعة في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.