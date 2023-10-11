العالم اليوم - البنتاغون: لا دليل على ضلوع إيران في هجمات حماس على إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 01:20 صباحاً - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء إنه لا دليل لدى بلاده على ضلوع إيران في الهجمات المباغتة والواسعة النطاق التي شنّتها حركة حماس السبت على إسرائيل.

وأشار وزير الدفاع إلى أن طهران تدعم منذ سنوات حماس التي أطلقت السبت هجمات منسقة برا وبحرا وجوا على إسرائيل.

لكنّ أوستن لفت في تصريحات لصحافيين في طائرة عسكرية أميركية إلى أنه "في هذه الحالة بالتحديد، ليس لدينا أيّ دليل على ضلوع مباشر في التخطيط لهذا الهجوم أو تنفيذه".

وخلصت وزارة الخارجية الأميركية إلى التقييم نفسه، لكنّها لفتت إلى أنّ هذه المعطيات قد تتغيّر.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين بأن "خبرتنا في هذه الأمور تفيد بأنه من السابق لأوانه استخلاص أيّ استنتاجات نهائية في هذا الشأن".

وأضاف "سننظر في معلومات استخبارية إضافية في الأيام والأسابيع المقبلة" لمعرفة "ما إذا كان لدى البعض في النظام الإيراني صورة أوضح" عن العمليات المقرّرة أو "ساهموا في جوانب التخطيط".

وأشار أوستن إلى أن إسرائيل "عملت بجدّ وأوجدت بعض الاستقرار" في أعقاب الهجوم الأولي، وأعادت إرساء الأمن عند "الطرف الجنوبي من البلاد حيث حقّقت حماس اختراقا".

وتابع قائلا: "تركيزي منصبّ على التأكّد من أنّنا نفعل كلّ ما في وسعنا بأسرع ما يمكن لدعم إسرائيل في دفاعها عن أراضيها السيادية".